Pınar ürünleri Çin’de

Türkiye çiftçilerinin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam eden Pınar, Çin pazarına giriş yaptı. Çin’i Pınar Labne, Pınar Beyaz, Pınar Süzme Peynir ve Süt Tozu ile buluşturmaya hazırlandıklarını belirten Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “2020 yılı ilk 9 ayında ihracat ciromuzu 32,7 milyon dolar olarak gerçekleştirdik. Planlamalarımızda Çin de önemli rol oynuyordu. Bu pazardan alacağımız paydan dolayı Türkiye ekonomisi adına da çok mutluyuz” dedi.

İlk sevkiyata katılan İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen de, “Türkiye pandemi döneminde gıda üretimini artıran ülkeler arasında yer aldı. Çiftçilerimizin ürünlerini dünya ile buluşturduğu ve Türkiye ekonomisine katma değer sağladığı için Pınar Süt’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.