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    HaberlerEge Haberleri Pırlantalar duygulandırdı
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    29.04.2020 - 07:00 |

    Pırlantalar duygulandırdı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetine geçici olarak ara veren Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri’nin öğrencileri, belediyenin sosyal medya hesaplarında öğretmenleriyle birlikte birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştiriyor.

    Pırlantalar duygulandırdı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetine geçici olarak ara veren Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri’nin öğrencileri, belediyenin sosyal medya hesaplarında öğretmenleriyle birlikte birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye tarafından kendilerine dağıtılan bayraklara, parmak boyalarıyla Atatürk’ün kalpaklı portesini çizen çocukların Ata’ya olan sevgisi sokaklardan taşıyor. Okul öncesi yaş gurubunda olan yüzlerce küçük, etkinliği büyüterek kentin dört bir yanını Atatürk portresiyle donatmaya devam ediyor. Bucalı pırlantaların Atatürk sevgileriyle herkesi duygulandırdığını belirten Başkan Erhan Kılıç, “Küçükler, evlerinde Atatürk portrelerini boyamaya devam ediyor. Biz de sokağa her çıktığımızda karşılaştığımız manzarayla gurur duyuyoruz” dedi.

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