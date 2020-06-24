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    HaberlerEge Haberleri Poyraz karpuzu Antalya’ya rakip
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    24.06.2020 - 07:00 | | DHA

    Poyraz karpuzu Antalya’ya rakip

    Salihli’nin kırsal Poyrazdamları Mahallesi’nde yetiştirilen lezzeti, kokusu ve aromasıyla Ege Bölgesi’nde marka haline gelen poyraz karpuzunun hasadı başladı.

    Poyraz karpuzu Antalya’ya rakip

    Salihli’nin kırsal Poyrazdamları Mahallesi’nde yetiştirilen lezzeti, kokusu ve aromasıyla Ege Bölgesi’nde marka haline gelen poyraz karpuzunun hasadı başladı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Yalvaç, “Yaklaşık 3 bin dekar alanda karpuz üretimi yapıyoruz. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki, Antalya karpuz üretiminde her ne kadar ünlü de olsa, biz poyraz karpuzu ile onlarla her zaman rekabet içerisinde olacağız” dedi. 18 yıldır karpuz yetiştiriciliği yaptığını belirten Mehmet Aydın da, “Poyraz karpuzunun iç kalitesi, içerisinin yumuşaklığı, dayanıklılığı ve raf ömrü olarak yetiştirildiği toprak yapısı nedeniyle çok farklıdır. Farklı lezzeti nedeniyle karpuzumuza başta Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Isparta, Çanakkale ve İstanbul’dan büyük ilgi var” diye konuştu. 

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