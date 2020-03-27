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    HaberlerEge Haberleri ‘Primi üyemiz ödemeyecek’
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    27.03.2020 - 07:00 |

    ‘Primi üyemiz ödemeyecek’

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart’ta kamuoyuyla paylaştığı Kısa Çalışma Ödeneği’yle (KÇÖ) ilgili açıklama yaptı.

    ‘Primi üyemiz ödemeyecek’

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart’ta kamuoyuyla paylaştığı Kısa Çalışma Ödeneği’yle (KÇÖ) ilgili açıklama yaptı. Ödeneğin 23 Mart’ta devreye girdiğini belirten Özgener, “Uygulamayı üyelerimizle paylaştık. Odamız ve iş dünyamızdan gelen talepler doğrultusunda, hızlıca bir güncelleme daha yapıldı” dedi.

    E-postayla başvuru

    Özgener, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yeni KÇÖ şartlarına göre; yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, ‘kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde’ uygulanmaya başlayacak. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekiyor. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği veriliyor. Üyelerimizin de maliyeti azalmış oluyor.”
    Ödenekte işçilerin SGK primlerinin üyeleri tarafından ödenmeyeceğine vurgu yapan Özgener, “Genel sağlık sigorta primi devletimiz tarafından karşılanıyor. Ödeneğin hayata geçmesinde ve eksikliklerinin giderilmesinde emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Artık sıra bizde. Bu konuda üyelerimize odamızın her türlü platformundan bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Ödenek için; İşkur’un Bornova, Çiğli, Karabağlar, Konak ve Torbalı hizmet merkezlerine e-postayla başvuru yapabilirsiniz” dedi.

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