Psiko-sosyal hattı hizmette

Merkezefendi Belediyesi, ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak sosyal izolasyon yaşayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliğinin önüne geçerek endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak adına Psiko-Sosyal Destek Hattı kurdu. Vatandaşlar, 444 8 662 numaralı telefondan haftaiçi her gün 09.30-18.00 saatleri arasında ulaşabilecek. Destek hattıyla virüsün olumsuz etkilerini azaltmak istediklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Bir telefon kadar uzaktayız” dedi.