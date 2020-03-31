31.03.2020 - 07:00 |
Psiko-sosyal hattı hizmette
Merkezefendi Belediyesi, ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak sosyal izolasyon yaşayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliğinin önüne geçerek endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak adına Psiko-Sosyal Destek Hattı kurdu.
Merkezefendi Belediyesi, ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak sosyal izolasyon yaşayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliğinin önüne geçerek endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak adına Psiko-Sosyal Destek Hattı kurdu. Vatandaşlar, 444 8 662 numaralı telefondan haftaiçi her gün 09.30-18.00 saatleri arasında ulaşabilecek. Destek hattıyla virüsün olumsuz etkilerini azaltmak istediklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Bir telefon kadar uzaktayız” dedi.
KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildiKKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.