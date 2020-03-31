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    HaberlerEge Haberleri Psiko-sosyal hattı hizmette
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    31.03.2020 - 07:00 |

    Psiko-sosyal hattı hizmette

    Merkezefendi Belediyesi, ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak sosyal izolasyon yaşayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliğinin önüne geçerek endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak adına Psiko-Sosyal Destek Hattı kurdu.

    Psiko-sosyal hattı hizmette

    Merkezefendi Belediyesi, ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak sosyal izolasyon yaşayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliğinin önüne geçerek endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak adına Psiko-Sosyal Destek Hattı kurdu. Vatandaşlar, 444 8 662 numaralı telefondan haftaiçi her gün 09.30-18.00 saatleri arasında ulaşabilecek. Destek hattıyla virüsün olumsuz etkilerini azaltmak istediklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Bir telefon kadar uzaktayız” dedi.

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