‘Reform için zaman kaybetmeyelim’

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) akademisyen, ekonomist ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin ile hem dünya hem de Türkiye’deki ekonomik ve siyasi gelişmeleri ele aldı. Mayıs ayından beri dünya mal ticaretinde bir toparlanma olduğunu söyleyen Alkin, “Büyük markalar ürünlerini başka ülkelerde fason üretiyordu, ancak pandemi döneminde uzaktan tedariğin zor olduğunu gördüler. Bu noktada Türkiye öne çıktı. Ülkemizin ise sanayi malı ihracatında ve üretiminde bir sorunu yok. Esas problem kilogram başına ihracatın 1.5 dolardan 1 dolara inmiş olması. Merkez Bankası’nın faiz artırımı dövizin yükselme hızını kesse de rezervinin ekside olması sebebiyle dövizin tam anlamıyla gerilemedi. Merkez Bankası artıya geçmedikçe durum sürecek. Öte yandan salgında işlerin online olarak yürütülmesi, ülkemizdeki internet hızıyla sadece film izlenebileceğinı ortaya çıkardı. Türkiye’nin 5 milyon kilometre fiber optik ağa ihtiyacı var” diye konuştu.

Beklentileri sıraladı

Merkez Bankası ve BDDK’nın adımları ile son dönemdeki normalleşme sinyallerine değinen ESİAD Başkanı Fadıl Sivri de, “Atılan adımların kazandırdığı zamanı tüketmeden; hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar ve demokrasi alanındaki yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. Hukukun üstünlüğü bir itibar ve güven unsuru olarak ekonomi üzerinde çarpan etkisi gösterir. Ülke kaynaklarının genç işsizliğine çare olabilecek, katma değerli istihdam yaratacak ve yüksek teknolojili üretime katkı sağlayacak alanlara yönlendirilmesi önemli. İhracatın hızla artması için de dış ilişkilerde yapıcı bir döneme girilmeli” dedi.