‘Rehavete kapılırsak riskli bölge olabiliriz’

Milas’ta muhtarları bilgilendirme toplantısının ağustos ayı oturumu Kaymakam Eren Arslan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, uygulanan pandemi kuralları ve son dönemlerde ilçede yoğun olarak görülen orman yangınları ele alındı. Salgın döneminde ortaya çıkan durumun güzel bir koordinasyonla yürütüldüğüne dikkat çeken Arslan, yeni dönemde daha da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sürecin iyi yürütüldüğünü belirten Başkan Muhammet Tokat da, “Rehavete kapılır ve kontrolsüz bir duruma geçersek en önemli risk bölgelerinden biri haline geliriz” dedi. Orman yangınlarının ulusal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini sözlerine ekleyen Tokat, “Yangın çıkış nedenlerini iyi araştırmamız gerekiyor. Zeytinliklerimiz yanıyor, bunlar bizim en önemli alanlarımız. Bu memleket bizim, birlikte savunmalıyız” diye konuştu. Öte yandan belediye, 7 Eylül’de hizmete açılacak Yeni Devlet Hastanesi’ne ulaşım için ikinci alternatif yolda asfalt çalışmalarına hız verdi.