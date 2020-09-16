Rekolteyi kuraklık vurdu

MANİSA’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle oluşan kuraklık, Yuntdağ Bölgesi’nde hasadına başlanılan Antep fıstığını vurdu. 300 ton rekolte yüzde 50 zarar görerek 150 bin tona kadar düşerken, fiyatlarda 45 liradan 30 liraya kadar düştü. 70 haneli Küçükbelen Mahallesi’nde 56 yıl önce, ziraat mühendislerinin menengiç ağaçlarını aşılamasıyla kentte Antep fıstığı üretimine başlandıklarını belirten Mahalle Muhtarı aynı zamanda ürünün yetiştiricisi Mehmet Ali Durmuş, Gaziantep’te fıstıkların bu sene kaliteli olmasından dolayı Manisa’da yetişen Antep fıstığına talep olmadığını belirtti. Fıstık üreticisi Bedri Göksu da, “Antep’e bağlı gibiyiz. Manisa’da da bir işletme kurulabilir ve değerlendirilebilir” diye konuştu.