REKOR KIRDI

Buca Belediyesi’nde bin 300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri rekor zamla sonlandı. Belediyede çalışan emekçilerin en düşük ücreti 5 bin lira olarak belirlendi, personel gıda yardımı, yevmiye primleri gibi çok sayıda sendikal hak kazandı. Sözleşmede ayrıca, Başkan Erhan Kılıç’ın talimatıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde belediyedeki kadın personellere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de engelli personellere prim verilmesi kararlaştırıldı.

Karar, hizmet binası önünde davul zurnayla kutlandı. İşçiler, “İşçi dostu başkan Erhan Kılıç”, “Buca emeğin yanında”, “Emeğin kalesi Buca” sloganları attı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek halaylar çekildi, türküler söylendi. Başkan Erhan Kılıç, “Belediye başkanı olarak seçildiğimde ilk uğradığım yer temizlik işleri şantiyesi oldu. Orada, ‘ücretlerdeki adaletsizliği kaldıracağız’ diye söz vermiştik. Sahadaki emekçiye, parkları temizleyen, Buca’nın bütün çöpünü temizleyen, yağmur, çamur, kar dinlemeden bizlerin mutluluğu ve sağlığı için çalışan emekçilerimizin alın terlerini yerde bırakmayacağız dedik ve ne mutlu ki dediğimizi yaptık” diye konuştu.

İşçi dostu

Herhangi bir ücret adaletsizliği kalmadığını belirten Başkan Kılıç, “Ananızın ak sütü gibi helal olsun” diye konuştu. DİSK Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara da, “17 yıldır bu belediyede hizmet üreten bin 300 kardeşimiz ilk defa özgür bir toplu iş sözleşmesi yaptı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Hayatlara dokunacak

Engelsiz bir ilçe hedefiyle projeleri hayata geçiren Buca Belediyesi, ‘Engelli Veri Tabanı’ projesini başlattı. Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün hukuki sürecini İzmir Valiliği koordinasyonunda yürüttüğü projeyle ilçede ikamet eden engelli bireylerin bilgileri ortak ağda toplanacak. İhtiyaç sahiplerine daha hızlı hizmet sunulacak.