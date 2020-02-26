BİST111.649-3,06EURO6,781,29USD6,170,36ALTIN327,771,17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Rekor, ödül getirdi
    ABONE OL
    26.02.2020 - 00:08 |

    Rekor, ödül getirdi

    Rekor, ödül getirdi

    AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği Siyaset Akademisi, katılım sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ödülü almak için Ankara’ya gidiyor. AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından toplumsal sorunları tanımlamak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler ve stratejler belrlemek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Siyaset Akademsi 2008’den bu yana düzenleniyor.

    Ankara ve İstanbul’u geçti

    73 binin üzerinde kişiye siyaset eğitimi verilen akademiden, partinin pek çok ismi mezun oldu. AK Parti Siyaset Akademisi, 19. faaliyet dönemine gerilirken İzmir’de tüm zamanların rekorunu kırdı. 1149 kişinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren gerçekleşen İzmir Siyaset Akademisi Ankara ve İstanbul’u gölgede bıraktı. Bugün ödül almaya Ankara’ya giden Başkan Sürekli, “Talebin çok olması bizi mutlu etti” dedi.

    Gündem kongreler

    Haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından bir açıklama yapan İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez tarafından belirlenen kongre takvimini görüştü. İlçe kongreleri, 8 Mart’ta Kınık, Bergama ve Aliağa’yla başlayacak; 22 Nisan’da Güzelbah-  çe’yle tamamlanacak.

    İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.
    daha fazla video için
    Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM aktüel katalog (28 Şubat 2020 Cuma)

    BİM aktüel katalog (28 Şubat 2020 Cuma)

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber