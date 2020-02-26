Rekor, ödül getirdi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği Siyaset Akademisi, katılım sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ödülü almak için Ankara’ya gidiyor. AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından toplumsal sorunları tanımlamak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler ve stratejler belrlemek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Siyaset Akademsi 2008’den bu yana düzenleniyor.

Ankara ve İstanbul’u geçti

73 binin üzerinde kişiye siyaset eğitimi verilen akademiden, partinin pek çok ismi mezun oldu. AK Parti Siyaset Akademisi, 19. faaliyet dönemine gerilirken İzmir’de tüm zamanların rekorunu kırdı. 1149 kişinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren gerçekleşen İzmir Siyaset Akademisi Ankara ve İstanbul’u gölgede bıraktı. Bugün ödül almaya Ankara’ya giden Başkan Sürekli, “Talebin çok olması bizi mutlu etti” dedi.

Gündem kongreler

Haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından bir açıklama yapan İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez tarafından belirlenen kongre takvimini görüştü. İlçe kongreleri, 8 Mart’ta Kınık, Bergama ve Aliağa’yla başlayacak; 22 Nisan’da Güzelbah- çe’yle tamamlanacak.