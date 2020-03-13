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    HaberlerEge Haberleri Robotik kodlama eğitimine imza
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    13.03.2020 - 07:00 |

    Robotik kodlama eğitimine imza

    Gaziemir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın iş birliğinde hayata geçirilen Robotik Kodlama ve Yazılım Projesi protokolünün imzaları atıldı.

    Robotik kodlama eğitimine imza

    Gaziemir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın iş birliğinde hayata geçirilen Robotik Kodlama ve Yazılım Projesi protokolünün imzaları atıldı. Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez ile birlikte protokole imza atan Belediye Başkanı Halil Arda, “Eğitimlere, sınav ve mülakatlarda başarılı olan 18 öğrenci katılıyor” diye konuştu.

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