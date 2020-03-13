Robotik kodlama eğitimine imza

Gaziemir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın iş birliğinde hayata geçirilen Robotik Kodlama ve Yazılım Projesi protokolünün imzaları atıldı. Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez ile birlikte protokole imza atan Belediye Başkanı Halil Arda, “Eğitimlere, sınav ve mülakatlarda başarılı olan 18 öğrenci katılıyor” diye konuştu.