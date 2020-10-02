Rol model toplantıları yakında

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin (İKKB) internet üzerinden yapılan aylık toplantısına, Nöroloji Uzmanı Dr. Aysel Gürsoy “Unutuyorum Doktor, Neden?” adlı sunumuyla katıldı. Açılış konuşmasını yapan İKKB Başkanı Huriye Serter, “Çatımız altında faaliyet gösteren derneklerin daha iyi çalışma koşullarının sağlanmasını hedefliyoruz. Girişimcilik rol model toplantıları düzenleyeceğiz. Ön plana çıkan ve girişimcilik hikâyeleriyle bizlere yön gösteren insanları ağırlayacağız” dedi.

“Unutkanlığın ne sıklıkla tekrarlanıyor olması çok önemli” sözleriyle sunumuna başlayan Gürsoy da, “Her gün veya sık sık gerçekleşen unutkanlıklar, bizim için patolojik unutkanlıktır. Beslenme bozukluğu, B12 ve psikolojik hastalıklar ciddi unutkanlıklara sebep oluyor. Ayrıca uyku düzenin beynin çalışma saatine göre ayarlanması gerekiyor. Tedavisi olmayan Alzheimer’den korunmanın yolu da aktif yaşam tarzından geçiyor” diye konuştu.