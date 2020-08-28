Rönesans’ın dâhisi Bodrum’da

Serginin açılış konuşmasını, Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ı Dünya Sanat Günü olarak tescil ettiren, ressam Bedri Baykam yaptı.



Aynı zamanda Uluslararası Sanat Derneği (IAA) Başkanı olan Baykam, Leonardo da Vinci ile Atatürk arasındaki benzerliğe dikkat çekti, “Her ikisini de etüt etmiş bir insan olarak, Mustafa Kemal’in düşünce katmanları ve vizyonu, estetiği, felsefesi, askeri ve diploması alanı, edebiyat ve sanata verdiği önem, sosyal devrimleri ve bütün bunları katmanlı olarak total düşünebilme yeteneği ile Leonardo Da Vinci arasında paralellik kurabiliriz” diye konuştu.



Bodrum’un geleceğinin kültür ve sanatla şekilleneceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Aras da, “Rönesans’ın büyük dâhisi, usta sanatçı Leonardo Da Vinci sergisine emek veren ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.