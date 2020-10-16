Rotary İlkokulu kapılarını açtı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Kulüpleri, Turgutlu Kaymakamlığı ve belediye işbirliğiyle ‘Turgutlu Rotary İlkokulu’nu yeniledi. Yaklaşık iki ay süren çalışmalar kapsamında, okulun akan çatısından eskiyen tuvaletlerin altyapı tesisat sistemlerine kadar değiştirildi. Elektrik panoları, aydınlatmalar, bahçede yer alan içme suyu tesisatı, musluklar ve oyun alanları yenilendi; iç-dış boya işleri yapıldı. Federasyonu Başkanı Ertan Soydan, “Çocuklarımızın iyi koşullarda eğitim alması için çalışıyoruz” diye konuştu.