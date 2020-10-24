Rotaryden erken 29 Ekim kutlaması

Dokuz Eylül Rotary Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen online toplantıyla kutladı. Kulüp, Cumhuriyet’in 97. yılını Atatürk’ün Türk doktorlarıyla ilgili hikayelerini ve sevdiği şarkıları dinleyerek kutladı. Sanatçılar, güzel sohbetler eşliğinde sergiledikleri mini performanslarla renk kattı. Kulüp Başkanı Betül Elmasoğlu, yaşanan olumsuzluklara rağmen 97’nci kuruluş yıldönümünün coşkuyla kutlanması gerektiğini söyledi.