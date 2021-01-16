Saba Tümer’den mutluluk tüyoları

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu Alsancak Rotary Kulübü; televizyon programcısı, sunucu, gazeteci ve yazar Saba Tümer’i ağırladı. İnternet üzerinden online olarak gerçekleşen toplantıda Tümer “Mutluluk Bir Tercihtir” konusuyla kişisel mutluluğun sırlarını anlattı. “21 Günde Mutluluk” kitabında insanlar arasındaki etkileşime dikkat çektiğini anlatan Tümer, “Bazı insanlar mutsuzluktan besleniyor, enerjinizi tüketen insanlardan uzak durun. Mutluluk bir haldir, bir beklenti olmaması gerekiyor. Daha iyi bir yaşam sürerek mutluluğun kendiliğinden geleceğini beklemek bizler için büyük bir yanılsamadır aslında… Mutluğun anahtarı elimizde ve tek yapmamız gereken şey ise anahtarı çevirerek kilidi açmak. Bunun için de önce şükretmeyi, affetmeyi, mutlu etmeyi ve mutlu olmayı öğrenmeliyiz” dedi.