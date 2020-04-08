08.04.2020 - 00:02 |
Saç ve pijama uyarısı geldi
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, koronavirüs nedeniyle çalışmayı evde sürdürenler için pratik öneriler paylaştı, pijama ve saç uyarısında bulundu.
Evde çalışmaya uyum sağlamak için kıyafet seçiminin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çangarlı, “Ofise gittiğinizdeki gibi resmi giyinmek, makyaj yapmak, kravat takmak zorunda değilsiniz. Ancak saçınıza şekil vererek ya da dışarıda kullandığınız rahat kıyafetleri giyerek bilgisayar başına oturmak, çalışma havasına girmenize yardımcı olur. Pijamayla, günlük kıyafetle işinize motive olmanız çok güçleşir” dedi. Yöneticilerin de bu süreçte çalışma saatlerini değil, sonucu ölçmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Çangarlı, “Sizinle birlikte çalışanlarınızın da olağandışı bir durumla karşı karşıya olduğunu unutmayın. Çalışma saatine değil, sonuca odaklanın. Verdiğiniz görevi tamamlayıp tamamlayamadıklarına bakın” diye konuştu.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.