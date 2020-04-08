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    HaberlerEge Haberleri Saç ve pijama uyarısı geldi
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    08.04.2020 - 00:02 |

    Saç ve pijama uyarısı geldi

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, koronavirüs nedeniyle çalışmayı evde sürdürenler için pratik öneriler paylaştı, pijama ve saç uyarısında bulundu.

    Saç ve pijama uyarısı geldi

    Evde çalışmaya uyum sağlamak için kıyafet seçiminin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çangarlı, “Ofise gittiğinizdeki gibi resmi giyinmek, makyaj yapmak, kravat takmak zorunda değilsiniz. Ancak saçınıza şekil vererek ya da dışarıda kullandığınız rahat kıyafetleri giyerek bilgisayar başına oturmak, çalışma havasına girmenize yardımcı olur. Pijamayla, günlük kıyafetle işinize motive olmanız çok güçleşir” dedi. Yöneticilerin de bu süreçte çalışma saatlerini değil, sonucu ölçmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Çangarlı, “Sizinle birlikte çalışanlarınızın da olağandışı bir durumla karşı karşıya olduğunu unutmayın. Çalışma saatine değil, sonuca odaklanın. Verdiğiniz görevi tamamlayıp tamamlayamadıklarına bakın” diye konuştu.

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