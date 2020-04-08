Saç ve pijama uyarısı geldi

Evde çalışmaya uyum sağlamak için kıyafet seçiminin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çangarlı, “Ofise gittiğinizdeki gibi resmi giyinmek, makyaj yapmak, kravat takmak zorunda değilsiniz. Ancak saçınıza şekil vererek ya da dışarıda kullandığınız rahat kıyafetleri giyerek bilgisayar başına oturmak, çalışma havasına girmenize yardımcı olur. Pijamayla, günlük kıyafetle işinize motive olmanız çok güçleşir” dedi. Yöneticilerin de bu süreçte çalışma saatlerini değil, sonucu ölçmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Çangarlı, “Sizinle birlikte çalışanlarınızın da olağandışı bir durumla karşı karşıya olduğunu unutmayın. Çalışma saatine değil, sonuca odaklanın. Verdiğiniz görevi tamamlayıp tamamlayamadıklarına bakın” diye konuştu.