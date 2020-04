'Sağ elin verdiğini, sol elin görmemeli'

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut ve Teknik Direktör Yılmaz Vural, koronavirüs pandemisi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağış yaparak katkıda bulunduklarını duyurdu.

‘Önemli olan destek’

Liglere verilen arada futbolcularını hazırladıkları bireysel antrenman programlarıyla evlerinde ligin başlayacağı tarihe hazır tutmaya çalışan yeşil siyahlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kulak verdi. Kulüp olarak bu zorlu süreçte vergilerini aksatmadan ödediklerini hatırlatan Başkan Karabulut, “Koronavirüsle ekonomik olarak da savaştığımız bugünlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli dayanışma kampanyasına Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ile birlikte hatırı sayılır bir miktarda yardımda bulunduk. Kampanyaya bağışladığımız miktarı, geleneklerimiz ve görgü kuralları gereği açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizlerin gösterdiği hassasiyeti, ekonomik imkanı olan her bir vatandaşımızdan bekliyoruz” diye konuştu.

Virüse karşı verilen savaşta ekonomik olarak zorlanan ve daralmaya giden birçok işletmenin olduğunu ancak kendi şirketinde kimseyi mağdur etmemek adına işten çıkarma girişiminde bulunmadıklarını da belirten Başkan Fatih Karabulut, “Hem kulüp bünyemizde hem de kendi şirketimde bu zorlu süreç içerisinde mağduriyet oluşturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kriz sürecini el birliği ile en doğru şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Devletimizin hem kulüp olarak hem de şahsım olarak her zaman yanındayız ve emirlerini bekliyoruz. Verebilecek olduğumuz her desteği, vermeye hazırız. Bizler sağ elin verdiğini, sol elin görmemesi gerektiğini bilen insanlarız” dedi.

‘Yılmaz Hoca tesİslerden ayrılmıyor’

65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının yasak olması sebebiyle 2 haftadır tesislerde konaklayan ve hiçbir yere ayrılmayan Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın da kendisi ile aynı duyguları paylaştığını belirten Başkan Karabulut, “Yılmaz Hoca da kendi adına gereken tedbirleri alıyor. Bu süreçte tesislerden dışarı adımını atmıyor. Aynı zamanda da oyuncularla gerekli iletişimi kurarak, onlarla koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürüyor. Federasyonumuzun alacağı kararları takip ediyoruz ve bekliyoruz” dedi. Başkan Karabulut, tesislere kimsenin girip çıkamadığını belirtti ve düzenli olarak dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğünü hatırlattı.

Futbolculardan 100 koli gıda yardımı

Akhisarsporlu futbolcular da geçtiğimiz bu zorlu süreçte ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Yeşil siyahlılarda takım kaptanları Kadir Keleş, Aykut Çeviker ve Onur Ayık’ın önderliğinde tüm futbolcular, virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan yaşlı aileler ve ihtiyaç sahipleri için, geçtiğimiz gün Akhisar Sarı Ahmet Paşa Aşevi’ne 100 adet gıda kolisi yardımında bulundu.