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    HaberlerEge Haberleri ‘Sağlığımızı korumalıyız’
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    18.08.2020 - 07:00 |

    ‘Sağlığımızı korumalıyız’

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, birinci pandemi dönemini sıkı önlemler sayesinde ölümler yaşanmadan atlattıklarını hatırlattı.

    ‘Sağlığımızı korumalıyız’

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, birinci pandemi dönemini sıkı önlemler sayesinde ölümler yaşanmadan atlattıklarını hatırlattı. Başkan Ergin, “Ancak yaz dönemiyle birlikte kentimizin nüfusu tatil için gelenlerle birlikte dört yüz binlere ulaştı. Biz işimizi sıkı tutuyoruz. Kentin dört bir yanını karış karış dezenfeksiyon çalışmalarıyla, denetimlerle sağlıklı kılmaya çalışıyoruz” dedi.
    Kovid-19 salgınına karşı kent genelinde denetimlerin de devam ettiğini hatırlatan Ergin, “Tatil için gelenler, hem de özellikle hizmet sektöründe çalışanlar takibimiz altında” dedi.

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