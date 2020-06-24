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    HaberlerEge Haberleri 'Sağlık durumum gayet iyi'
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    24.06.2020 - 07:00 |

    'Sağlık durumum gayet iyi'

    Altay maçı öncesi futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic’in içinde olduğu 11 kişiyle birlikte koronavirüs testi pozitif çıkıp hastanede karantinaya alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural, sağlığının iyi olduğunu duyurdu.

    'Sağlık durumum gayet iyi'

    Altay maçı öncesi futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic’in içinde olduğu 11 kişiyle birlikte koronavirüs testi pozitif çıkıp hastanede karantinaya alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural, sağlığının iyi olduğunu duyurdu. Akhisar Devlet Hastanesi’nde karantina altında olup ilaç tedavisi gören 67 yaşındaki teknik adam, yapılacak yeni testlerin sonucunu beklediklerini söyledi. 3 ay boyunca kendisini kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri’ne kapatmasına rağmen virüsten kaçamadığını belirten Vural, “20 Mart’tan beri tesislerden çıkmadım ancak 93 gün maçların başlamasını bekledikten sonra son gün böyle bir olay yaşadık. Hiçbir semptom yok. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi hiçbir sıkıntım bulunmuyor. Futbolcularım ve diğer arkadaşlarımızın da hastalık belirtisi yok. 3 defa daha PCR testinden geçeceğiz” dedi.

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