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    HaberlerEge Haberleri Sağlık hizmeti ve eğitiminde kalite
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    02.07.2020 - 00:01 |

    Sağlık hizmeti ve eğitiminde kalite

    Ege Üniversitesi’nin (EÜ) eğitim ve hizmet kalitesi çeşitli kurumlarca akredite edilmeye devam ediyor.

    Sağlık hizmeti ve eğitiminde kalite

    EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalı, Avrupa Birliği (AB) Jinekolojik Onkoloji Cemiyeti tarafından yapılan değerlendirmede, AB standardizasyonunda yan dal asistanı yetiştirebilecek yeterliliğe sahip olarak belgelendi.

    Sağlık temalı üniversite konseptini ön plana çıkarttıklarını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sağlık Bakanlığı nezdinde A plus hastane olduk. Son model tıbbi cihazları üniversitemize kazandırıyoruz. Her alanda akreditasyon çalışmalarımızı sürdürüp kalitemizi tescil ettirmeye devam ediyoruz” dedi.
    EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın Özsaran da, “Hem alt yapı hem de eğitim anlamında ciddi bir denetimden geçtik ve Kovid-19 sürecinde bu belgeyi alamaya hak kazandık. Bu akreditasyon, AB ya da dünyanın değişik ülkelerinden gelen asistanların, eğitim aldıktan sonra kabul edilebilir bir sertifikalarının olması bakımından önemli bir prestij sağlıyor” diye konuştu.

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