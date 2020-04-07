07.04.2020 - 07:00 | | İPEK YAVAŞ DHA
Sağlık için 130 lirayı gözden çıkarıyorlar
Çanakkale’de vatandaşın ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle salgın günlerinde talep görüyor.
Çanakkale’de vatandaşın ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle salgın günlerinde talep görüyor. Az miktarda bulunabilen kuzugöbeğinin kilosu 130 liradan alıcı buluyor. Bu nedenle halk arasında ‘kara elmas’ olarak anılan mantar, tezgâha konulduğunda kısa sürede tükeniyor. 23 yıldır manavlık yapan Hilmi Çelik, “Doğal antibiyotik özelliğine sahip. Her derde deva olduğu söylenir” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.