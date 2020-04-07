Sağlık için 130 lirayı gözden çıkarıyorlar

Çanakkale’de vatandaşın ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle salgın günlerinde talep görüyor. Az miktarda bulunabilen kuzugöbeğinin kilosu 130 liradan alıcı buluyor. Bu nedenle halk arasında ‘kara elmas’ olarak anılan mantar, tezgâha konulduğunda kısa sürede tükeniyor. 23 yıldır manavlık yapan Hilmi Çelik, “Doğal antibiyotik özelliğine sahip. Her derde deva olduğu söylenir” dedi.