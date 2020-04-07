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    HaberlerEge Haberleri Sağlık için 130 lirayı gözden çıkarıyorlar
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    07.04.2020 - 07:00 | | İPEK YAVAŞ DHA

    Sağlık için 130 lirayı gözden çıkarıyorlar

    Çanakkale’de vatandaşın ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle salgın günlerinde talep görüyor.

    Sağlık için 130 lirayı gözden çıkarıyorlar

    Çanakkale’de vatandaşın ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle salgın günlerinde talep görüyor. Az miktarda bulunabilen kuzugöbeğinin kilosu 130 liradan alıcı buluyor. Bu nedenle halk arasında ‘kara elmas’ olarak anılan mantar, tezgâha konulduğunda kısa sürede tükeniyor. 23 yıldır manavlık yapan Hilmi Çelik, “Doğal antibiyotik özelliğine sahip. Her derde deva olduğu söylenir” dedi. 

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