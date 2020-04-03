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    HaberlerEge Haberleri Sağlıkçılar için siperlikler hazır
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    03.04.2020 - 07:00 | | SEFER TALAY DHA

    Sağlıkçılar için siperlikler hazır

    Burhaniye’de 4 öğretmenin evlerinde ürettiği parçalardan, Burhaniye Bilim Sanat Merkezi’nde, siperlik maskeler hazırlandı.

    Sağlıkçılar için siperlikler hazır

    Burhaniye’de 4 öğretmenin evlerinde ürettiği parçalardan, Burhaniye Bilim Sanat Merkezi’nde, siperlik maskeler hazırlandı. İlk üretim olan 300 maske, Burhaniye Sağlık Müdürlüğü ile Burhaniye Devlet Hastanesi’ne teslim edildi. Öğretmenler, çalışmalarıyla takdir topladı. Maske üretiminin devam edeceğini söyleyen Burhaniye Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, alınacak her tedbirin virüsten daha etkili olacağına inandığını söyledi.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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