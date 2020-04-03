Sağlıkçılar için siperlikler hazır

Burhaniye’de 4 öğretmenin evlerinde ürettiği parçalardan, Burhaniye Bilim Sanat Merkezi’nde, siperlik maskeler hazırlandı. İlk üretim olan 300 maske, Burhaniye Sağlık Müdürlüğü ile Burhaniye Devlet Hastanesi’ne teslim edildi. Öğretmenler, çalışmalarıyla takdir topladı. Maske üretiminin devam edeceğini söyleyen Burhaniye Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, alınacak her tedbirin virüsten daha etkili olacağına inandığını söyledi.



