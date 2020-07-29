Sağlıklı bir alışveriş için denetim sıklaştı

Urla Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kurban alışverişlerini yapmaları için çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında ateş ölçtü, maske kontrolü yaptı. Ekipler, çadırları tek tek dolaştı, hayvanların küpelerini, sağlık durumlarını ve yaşlarını kontrol etti.