Sağlıklı içme suyu için portatif çözüm

Portatif sistem şebekeye verilen suyu otomatik dezenfekte ediyor. Sistem sensörleri aracılığıyla olası bir klor gazı kaçağını algılıyor ve böyle bir durumda gazın ana çıkış kaynağı olan vanalar sistemi kapatıyor. Ortamdaki kaçak klor gazı vakumlanarak nötralizasyon sistemine gönderiyor. Teknik personelin sisteme müdahalesine gerek kalmıyor.