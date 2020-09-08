Sağlıkta yeni çağ

Medicana Sağlık Grubu, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak 110 milyon dolar yatırım değerine sahip 222 yatak kapasiteli yeni sağlık kompleksini yarın İzmir’de hizmete açıyor.

Medicana International İzmir Hastanesi’ni Türkiye’ye armağan etmekten gurur duyduklarını belirten Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Yurtiçi yatırımlarımız Ege Bölgesi’ndeki en kapsamlı tesisle devam ediyor. 110 milyon dolar yatırım değerine sahip 13’üncü hastanemiz hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı koyacak” dedi. Ege’nin yeni sağlık üssü olmayı hedeflediklerini dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

Yüksek teknoloji

“Da Vinci robotik cerrahi ile hem hasta hem de cerrah için konforlu cerrahi çözümler, ilk kez hastaların hizmetine sunulacak. Onkoloji ve Organ Nakli tedavilerinde kullandığımız ve gelişmiş bir tedavi takım konsepti içeren tümör ve tedavi konseyi konseptlerimizi, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi branşlarına da taşıyıp multidisipliner bir ekip ve kalp merkezi ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. Sağlık üssümüz, İzmir’in sağlık turizmi alanındaki eksikliğini de giderecek. Grup olarak 2008 yılından bu yana 164 farklı ülkeden gelen hastalara sağlık hizmeti sunuyoruz.”

Akıllı bina konforu

40 bin metrekare kapalı alan ile Ege Bölgesi’nin en büyük hastaneleri arasında yer alacak Medicana International İzmir Hastanesi, akıllı bina özellikleriyle hastalarına yüksek konfor ve modern teknolojileri bir arada sunacak. Son teknoloji cerrahi sistemleri ile uzman kadro, steril ve dezenfekte alanlarda, diğer hastanelerinde olduğu gibi SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek.