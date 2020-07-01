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    HaberlerEge Haberleri Saha ekipleri, hız kesmeden çalışıyor
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Saha ekipleri, hız kesmeden çalışıyor

    Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım, tamirat, yenileme ve boyama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    Saha ekipleri, hız kesmeden çalışıyor

    Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım, tamirat, yenileme ve boyama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri ekipleri, Yayla Mahallesi’nde yapımına kısa süre önce başlanan kiraz alım yeri tamamlanarak mahalle halkının kullanımına hazır hale getirildi. Aynı zamanda Musacalı Mahallesinde de 1200 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını da sürdürüyor.

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