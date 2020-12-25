25.12.2020 - 07:00 |
Sahipleri belli oldu
MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde, depremden zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan 46 ev, kurayla sahiplerini buldu
MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde, depremden zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan 46 ev, kurayla sahiplerini buldu. Kura çekilişine her aileden 1 kişi alındı. Katılımcıların HES kodları kontrol edilip, ateşleri ölçüldü. 12’si 2+1, 34’ü 3+1 olan 46 konut, noter huzurunda yapılan çekiliş ile sahiplerini buldu. Depremzede Saci Şermet, “Depremde evim çok hasar almıştı. Çok mutluyuz” dedi.