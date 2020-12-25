Sahipleri belli oldu

MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde, depremden zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan 46 ev, kurayla sahiplerini buldu. Kura çekilişine her aileden 1 kişi alındı. Katılımcıların HES kodları kontrol edilip, ateşleri ölçüldü. 12’si 2+1, 34’ü 3+1 olan 46 konut, noter huzurunda yapılan çekiliş ile sahiplerini buldu. Depremzede Saci Şermet, “Depremde evim çok hasar almıştı. Çok mutluyuz” dedi.