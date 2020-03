Sahipsiz dostları elleriyle besledi

Menderes Belediyesi, Kovid-19’la mücadeleyi sürdürüken, sokakta yaşayan can dostları da ihmal etmedi. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın talimatıyla sokaktaki dostlara mama desteği artırıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin her noktasında yürütülen çalışmalara Başkan Kayalar da katıldı. Can dostlar ile bir araya gelen Başkan Kayalar, kendi elleriyle besledi. Can dostların emin ellerde olduğunu ifade eden Kayalar, “Vatandaşlarımızın da can dostlarımızı unutmamasını ve evlerinin, iş erlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmasını istiyoruz” dedi.