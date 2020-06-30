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    HaberlerEge Haberleri Sahne almaya geldi kalmaya karar verdi
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    30.06.2020 - 07:00 |

    Sahne almaya geldi kalmaya karar verdi

    Çeşme Marina Yacht Clup’da sahne alan ve ve konser havasında geçen sahne performansıyla dinleyicileri büyüleyen Esra Sezer, İzmirli ünlüler kervanına katılıyor.

    Sahne almaya geldi kalmaya karar verdi

    Çeşme Marina Yacht Clup’da sahne alan ve ve konser havasında geçen sahne performansıyla dinleyicileri büyüleyen Esra Sezer, İzmirli ünlüler kervanına katılıyor. Daha önce Çeşme’ye tatil amacıyla gelmediğini ve bulunduğu süre içinde buraya aşık olduğunu dile getiren Sezer, “En kısa sürede bir ev sahibi olmak istiyorum. Sanırım huzurun adresi Çeşme” dedi. Rising Star finalindeki performansından sonra “Ama hala” ve “Çilli bom” isimli teklilerle müzikseverlerle buluşan Sezer, “Temmuz ayının ilk haftasında Erman Türkoğuz ve Hüsamettin Hüner’in slow eseri ‘Seni Seviyorum’u piyasaya çıkarıyoruz. MYO exclusive ve İzmir Medya’nın desteğiyle benim için yepyeni bir dönem başlıyor. Seni Seviyorum’un çekimleri çok keyifliydi” diye konuştu.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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