Sahtesine dikkat!

İZMİR Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı İlyas Gönen, sektördeki sahteciliğe karşı uyardı. Sahte ürünlerin, şifa bulmak isteyen vatandaşı hüsrana uğrattığını belirten Gönen, “Sahtekarlık her meslek dalında var. Lokantalarda artık karabiber, kimyon, nane ve kekik paketlenerek müşteriye sunuluyor. Biz istiyoruz ki, ürünün son kullanma tarihleri ve hangi firmanın imal ettiği gibi bilgiler bu paketlerde belirtilsin. Denetimlerin olduğunu biliyoruz ama halk da dikkat etsin” dedi. Ürün alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan aktar ve ziraat mühendisi Mete Eltepe ise, “Baharatları karıştırıp bir şeye iyi geldiği söylemlerine kulak asmasınlar. Bazı firmalar da hiçbir şekilde içine o ürünü koymadığı halde koymuş gibi gösteriyorlar. Müşterinin üretim yeri, tarihi ve tüm koşulları iyi bilmesi gerekir” diye konuştu.

Tesciline bakın

İzmir Ticaret Odası üyesi bir firmanın yetkilisi Bekir Bilen de “Şifa bulmak için tescilli ürünler tercih edilmeli. İnsanların bunu ayırt etmeleri için üzerindeki hologram ve barkodlarına dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca doktor kontrolünde bitkilerden faydalanmalı” ifadelerini kullandı. l