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    11.04.2020 - 00:04 |

    Sakız enginarı sosyal medyada

    İzmir’in Urla ilçesinde sakız enginarı üreticisi kadınların, koronavirüs salgını nedeniyle tüketicilere ulaşamama korkusunu, 182 kadının üye olduğu Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi giderdi

    Sakız enginarı sosyal medyada

    İlçenin ünlü sakız enginarını sosyal medyanın imkanlarını kullanarak satmaya karar veren Kooperatif Başkanı Sibel Uyar, işe üç gün önce kadınlarla tarladan bin “kelle” enginar keserek başladı. Enginarının sağlık için faydalarını anlatan kısa videolar da çeken kadınlar, bunları kooperatifin ve kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kadınlar, taze enginarları özel ambalajlarla, kargoyla, Türkiye’nin birçok kentine göndermeye başladı.

    İşleme tesisi yolda

    Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can ise, “Belediye, Ziraat Odası ve kooperatifle beraber daha büyük bir alanda enginar işleme tesisi kurma kararı aldık. Belediyemize ait olan Urit şirketi üzerinden çalışmayı yapacağız. Önümüzdeki hafta başlıyoruz. Belediye şirketinin internet sitesinden herkes bize ulaşabilir” dedi.

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