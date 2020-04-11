Sakız enginarı sosyal medyada

İlçenin ünlü sakız enginarını sosyal medyanın imkanlarını kullanarak satmaya karar veren Kooperatif Başkanı Sibel Uyar, işe üç gün önce kadınlarla tarladan bin “kelle” enginar keserek başladı. Enginarının sağlık için faydalarını anlatan kısa videolar da çeken kadınlar, bunları kooperatifin ve kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kadınlar, taze enginarları özel ambalajlarla, kargoyla, Türkiye’nin birçok kentine göndermeye başladı.

İşleme tesisi yolda

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can ise, “Belediye, Ziraat Odası ve kooperatifle beraber daha büyük bir alanda enginar işleme tesisi kurma kararı aldık. Belediyemize ait olan Urit şirketi üzerinden çalışmayı yapacağız. Önümüzdeki hafta başlıyoruz. Belediye şirketinin internet sitesinden herkes bize ulaşabilir” dedi.