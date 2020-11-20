Saklı kalmış cennet gün yüzüne çıkıyor

DENİZLİ’NİN Acıpayam ilçesinde 40 yıl önce bir kişinin düşüp ölmesi sonucu mahalle halkının korkup yaklaşamadığı Olukbaşı Kanyonu’nun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Kanyon, yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip, dev kayalıkların arasından akan tertemiz suyu ile dikkat çekiyor. Kimi bölgelerde birikintiler oluşturan su, masmavi görünümüyle eşsiz bir güzellik sunuyor. Acıpayam’a 40 kilometre mesafedeki, içinde şelalelerin bulunduğu kanyon, Acıpayam Belediyesi tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında kanyonun doğa tutkunları ve karavan turizmi bakımından yükselen bir değer olacağının öngörüldüğü bildirildi. l