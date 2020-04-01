Salgın, Romanları vurdu!

Roman müzisyenlerin özel bestesi ‘Korona’ ile kasvetli havayı dağıtmak istediklerini belirten Purçu, “Milyonlarca sosyal güvencesiz Roman vatandaşın mağduriyeti, salgın döneminde katlandı” dedi.



Gün boyu Romanların sorunlarını dinleyen Purçu, “İnsanlara ‘Sokağa çıkmayın’ denildi ama yoksul kesim ve günlük işlerden geçimini sağlayanlar için hiçbir tedbir alınmadı. İşsizlik oranının yüzde 96’larda olduğu Romanların büyük bir bölümü sokaklarda, güvencesiz şekilde çalışıyor. Romanlar yardımlarla hayatını idame ettiren bir toplum olmak istemiyor. Eşit vatandaşlık haklarına ulaşmak istiyor. Hükümetin artık dezavantajlı gruplara yönelik kalıcı çözümleri ivedilikle üretmesi gerekiyor” diye konuştu.



Şarkılı uyarı

Gıda dağıtımı sırasında Çılgın Cemal, özel bestesini seslendirdi. “Haydi millet Herkes evine. Koronadan korunalım bütün mahalle. Romanlar sevmez koronayı. Oynatır cümle alem dünyayı.

Sende durma ellerini yıka. Evinde kal dışarı çıkma” şarkı sözleriyle vatandaşa uyarı yapıldı.