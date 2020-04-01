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    HaberlerEge Haberleri Salgın, Romanları vurdu!
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    01.04.2020 - 00:06 |

    Salgın, Romanları vurdu!

    Roman Milletvekili CHP’li Özcan Purçu, koronavirüs nedeniyle maddi olarak zor duruma düşen yüzlerce Roman vatandaşa, şarkılar eşliğinde erzak dağıttı.

    Salgın, Romanları vurdu!

    Roman müzisyenlerin özel bestesi ‘Korona’ ile kasvetli havayı dağıtmak istediklerini belirten Purçu, “Milyonlarca sosyal güvencesiz Roman vatandaşın mağduriyeti, salgın döneminde katlandı” dedi.

    Gün boyu Romanların sorunlarını dinleyen Purçu, “İnsanlara ‘Sokağa çıkmayın’ denildi ama yoksul kesim ve günlük işlerden geçimini sağlayanlar için hiçbir tedbir alınmadı. İşsizlik oranının yüzde 96’larda olduğu Romanların büyük bir bölümü sokaklarda, güvencesiz şekilde çalışıyor. Romanlar yardımlarla hayatını idame ettiren bir toplum olmak istemiyor. Eşit vatandaşlık haklarına ulaşmak istiyor. Hükümetin artık dezavantajlı gruplara yönelik kalıcı çözümleri ivedilikle üretmesi gerekiyor” diye konuştu.

    Şarkılı uyarı

    Gıda dağıtımı sırasında Çılgın Cemal, özel bestesini seslendirdi. “Haydi millet Herkes evine. Koronadan korunalım bütün mahalle. Romanlar sevmez koronayı. Oynatır cümle alem dünyayı.

    Sende durma ellerini yıka. Evinde kal dışarı çıkma” şarkı sözleriyle vatandaşa uyarı yapıldı.

    Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
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