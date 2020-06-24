Salgın sürecini öğrenerek geçirdiler

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri, katıldıkları uluslararası projeyle salgın döneminde de dil eğitimlerine ve sosyalleşmeye devam etti. Egeli gençler, çeşitli ülkelerden 180 öğrenciyle online platformda tanıştı, fikir alışverişinde bulundu, İngilizce pratik yaptı. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlkay Gökçe, “Proje; Türkiye, Polonya ve Portekiz’den katılan toplam 180 öğrenciyi buluşturdu” dedi.