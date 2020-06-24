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    HaberlerEge Haberleri Salgın sürecini öğrenerek geçirdiler
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Salgın sürecini öğrenerek geçirdiler

    Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri, katıldıkları uluslararası projeyle salgın döneminde de dil eğitimlerine ve sosyalleşmeye devam etti.

    Salgın sürecini öğrenerek geçirdiler

    Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri, katıldıkları uluslararası projeyle salgın döneminde de dil eğitimlerine ve sosyalleşmeye devam etti. Egeli gençler, çeşitli ülkelerden 180 öğrenciyle online platformda tanıştı, fikir alışverişinde bulundu, İngilizce pratik yaptı. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlkay Gökçe, “Proje; Türkiye, Polonya ve Portekiz’den katılan toplam 180 öğrenciyi buluşturdu” dedi.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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