Salgında çiftçinin değeri anlaşıldı

14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) başkanları, tarımın yıldızının yeniden parladığını dile getirdi, sektörün ihtiyacı olan destekler ve politikalarla ilgili önerilerde bulundu.



Avrupa’yı sollarız



Ege Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sürecin, tarım ülkesi olmanın kıymetini anlamamızı sağladığını belirtti, “Kendimize yetecek şekilde, kimsede yokken biz onlara satabilecek şekilde tarım politikamızı oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de, “Ülke olarak organik üretimdeki 35 yıllık birikimimizi avantaja çevirebiliriz. İtalya ve İspanya’nın salgın sonrası yaşadığı güçlüklerin, ticari açıdan baktığımızda Türkiye’ye bir fırsat doğurabileceği de göz ardı edilemez” diye konuştu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, “Genel ihracatımızda önemli kayıplar vermemize karşın, gıda sektörlerimizin çoğu ihracatını artırmayı sürdürdü. Gıda ihracatında hava kargonun önemi büyük, kargo kapasitemizin arttırılması için herkes elini taşın altına sokmalı” dedi.



Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, “Tarım üretimimizi yeterli, verimli, katma değerli ve sürdürülebilir kılmamız için çiftçilere destek vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.



Gençleri yetiştirmeliyiz



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er de, “Genç, dinamik çiftçiler yetiştirmemiz gerektiğini anlamış bulunuyoruz. Özendirecek politikalarının oluşturulması gerekmektedir” diye konuştu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise, özellikle hasat dönemlerinde verilen ithalat izinleri ile çiftçilerin zor durumda kaldığını dile getirdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, “Çiftçi ve üreticiler kendilerine ne kadar destek verilirse fazlasıyla insanlığın hizmetine sunacaktır” dedi.