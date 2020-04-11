BİST 96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Salgınlara karşı sağlıkta güçlü altyapı şart
    ABONE OL
    11.04.2020 - 00:04 |

    Salgınlara karşı sağlıkta güçlü altyapı şart

    Koronavirüs salgını, tüm dünyaya sağlık sektörüne yatırımın önemini hatırlattı.

    Salgınlara karşı sağlıkta güçlü altyapı şart

    Son 10 yılda dört salgının görüldüğü dünyada, bir yenisine karşı sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı; Ege Bölgesi’nde Gözde Kuşadası Hastanesi, Gözde İzmir Hastanesi ve Alsancak’ta yapımında son aşamaya geldikleri Özel Sağlık Hastanesi ile birlikte mücadelede yer aldıklarını dile getirdi. Toplam 400 yatağı daha İzmir’e kazandıracaklarını belirten Kalı, Gözde Sağlık Grubu olarak Türkiye çapındaki bin 500 çalışanla, koronavirüs mücadelesinde devletin yanında olduklarını ifade etti.

    Sağlık altyapısı olarak Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında önemli bir noktada olduğu bilgisini veren Kalı, “Hem inşaat, hem de sağlık sektöründe hizmet veren bir grup olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdamı korumayı da önemsediğimiz için kimseyi işten çıkarmadık. Bu bir savaş ve şunu özellikle söylemek istiyorum ki; her salgın gibi bu da yok olacak. Önemli olan yeni bir salgına karşı hazırlıklı olmak ve altyapımızı çok daha iyi bir seviyeye getirebilmek” diye konuştu.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağında veterinerler çalışacak mı?

    Veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağında veterinerler çalışacak mı?

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Son dakika haberi | Türkiye'de 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi

    Son dakika haberi | Türkiye'de 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi

    Sıradaki Haber