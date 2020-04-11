Salgınlara karşı sağlıkta güçlü altyapı şart

Son 10 yılda dört salgının görüldüğü dünyada, bir yenisine karşı sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı; Ege Bölgesi’nde Gözde Kuşadası Hastanesi, Gözde İzmir Hastanesi ve Alsancak’ta yapımında son aşamaya geldikleri Özel Sağlık Hastanesi ile birlikte mücadelede yer aldıklarını dile getirdi. Toplam 400 yatağı daha İzmir’e kazandıracaklarını belirten Kalı, Gözde Sağlık Grubu olarak Türkiye çapındaki bin 500 çalışanla, koronavirüs mücadelesinde devletin yanında olduklarını ifade etti.

Sağlık altyapısı olarak Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında önemli bir noktada olduğu bilgisini veren Kalı, “Hem inşaat, hem de sağlık sektöründe hizmet veren bir grup olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdamı korumayı da önemsediğimiz için kimseyi işten çıkarmadık. Bu bir savaş ve şunu özellikle söylemek istiyorum ki; her salgın gibi bu da yok olacak. Önemli olan yeni bir salgına karşı hazırlıklı olmak ve altyapımızı çok daha iyi bir seviyeye getirebilmek” diye konuştu.