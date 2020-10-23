Salihli OSB’den teknoloji atılımı

Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret eden MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Üniversitemizin beyin gücü ile insan kaynağını birleştirerek üretim ve verimliliği artırmak istiyoruz” dedi. 2014 yılında başlattıkları yatırımlarla Salihli OSB’nin bölgenin sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Kayda ise şöyle konuştu:

“OSB idari binasını tamamladık. Sektöründe öncü Agrobest Grup, Norm Grup, Vergo Enerji ve Tayra tekstil olmak üzere 33 firmaya yer tahsisi yaptık. Salihli OSB, ocak 2020 itibari ile en yüksek istihdam sayısına ulaştı. İnşaatı devam eden firmalarımızın da üretime geçmesiyle hem üretim artacak hem de istihdam sayısı 10 binlere ulaşacak.”