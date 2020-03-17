Şampiyon Burhaniye BLD

Burhaniye Belediyespor kendi sahasında ağırladığı Uğur Grup Spor Kulübü’nü 2-1’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. TFF tarafından alınan kararla seyircisiz oynanan maçta şampiyonluğa uzanan Burhaniye Belediyespor maç sonunda büyük çoşku yaşadı. Stat dışında takımlarını yalnız bırakmayarak destekleyen Burhaniye Belediyespor taraftarları maç sonucunda şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Burhaniye Belediyespor Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Emin adımlarla üstliglere yürüyoruz. Kulübümüzün en büyük destekcileri olan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yağmur çamur, sıcak soğuk demeden takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Tebrikler Burhaniye Belediyespor” şeklinde konuştu. Süper Amatör Lig A grubu şampiyonu olan Burhaniye Belediyespor diğer grubun lideri ile final oynayarak Bölgesel Amatör Lige yükselme fırsatı yakalayacak.