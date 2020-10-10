Şampiyonluk sözü

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta çıktığı 3 karşılaşmadan 9 puan almayı başaran Bucaspor 1928’de Başkan Cihan Aktaş, Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç, futbolcular ve taraftar grupları liderleri düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya gelip birlik mesajı verdi. Tüm camia kenetlenip Bucaspor 1928’in başarısı için bir olduklarını belirten Başkan Cihan Aktaş, “Bucaspor büyük bir marka. Önümüzdeki süreçte de bu marka değeri sayesinde İzmir’den destek alarak öz evlat olarak görülmek istiyoruz ve bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarımızın bu noktada bütünleşerek takımı desteklemesi, kabul edilebilirliği artırıyor” şeklinde konuştu.

‘Aktaş’a inandık’

“Buca’ya gönül vermiş taraftarlar başarıda ve başarısızlıkta takımımızın yanında duruyor ama başarı demek bizim yeniden dirilişimiz demektir” ifadelerini kullanan Aktaş, “Bu sene şampiyon olacağız. Başarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Öte yandan Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç ise, “Bu camia için hepimiz çok mücadele ettik. Geçen sene Play Off’lara kalmamıza rağmen bir üst lig fırsatını değerlendiremedik. Bu sene Play Off’lara bile kalmadan direkt olarak bir üst lige çıkacağımıza inancımız tam. Ben, ekibim ve Buca halkı Cihan Aktaş’ın maddi ve manevi desteklerini gördük ve ona hep inandık. Buca halkı, Bucaspor taraftarı için varız. Onlar olmasaydık biz olmazdık” diye konuştu.

Fırtına İstanbul’da

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta ilk 3 maçını kazandıktan sonra sürpriz bir kararla Teknik Direktörü Tolga Doğantez’le yollarını ayıran Bucaspor 1928, bugün Arnavutköy Belediyespor’la karşılaşacak. Silivri Stadı’nda Süleyman Soyutürk’ün yöneteceği müsabaka saat 15.30’da başlayacak. Sarı lacivertli takım, Yardımcı Antrenör Serkan Baziya’nın eşliğinde sahaya çıkacak.