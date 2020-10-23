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23.10.2020 - 07:00 |

Şampiyonluk sözü

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin uluslararası birçok yarışmadan ödülle dönen Solaris Güneş Arabaları ekibi, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.

Şampiyonluk sözü

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin uluslararası birçok yarışmadan ödülle dönen Solaris Güneş Arabaları ekibi, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti. Rektör Hotar, ekibin Türkiye’nin gurur kaynağı olduğunu söyledi. Solaris ekibi de, 2021’de Avustralya ve Fransa’da düzenlenecek yarışmalarda şampiyonluk sözü verdi.

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