Sanatçılar, Buca’da buluşuyor

Kısa ve uzun metrajlarda, ulusal ve uluslararası kategorilerinde gerçekleştirilen 6. Balkan Panorama Film Festivali açıldı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen tören, Kovid-19 tedbirleri alınarak yapıldı. Festivalin onur konuğu Hırvat sinema oyuncusu Rade Serbedzija da, etkinliğe katıldı.

Balkan Panorama Film Festivali’nin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirten Serbedzija, “Böyle güzel sanatçı ve yönetmenlerle tüm dünyaya kim olduğumuzu göstereceğiz” dedi. Bir diğer onur konuğu sinema oyuncusu Müjde Ar da, gönderdiği görüntülü mesajda, çok önemli filmlerin sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, “Balkanlar acının ve hüznün hiç yok olmadığı bir coğrafya. Sanatta acıyla hüzünle mutlulukla ortaya çıkan bir durum. Böyle bir festivali Buca’da düzenlediğimiz için mutluyuz. Kentimizi sanata doyuracağız. Buca’yı festivaller kenti haline getireceğiz” dedi. Festival kapsamında düzenlenen yarışma için toplamda 691 eserin başvurusu alındı.