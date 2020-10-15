15.10.2020 - 00:01 |
‘Sanatsever Alaçatı için bir adım attık’
Alaçatı Turizm Derneği, turizmi sanatla buluşturdu. ‘Alaçatı’da Dört Mevsim Sanat’ etkinliğinde, 20 otel aynı anda farklı sergilere ev sahipliği yaptı.
Küratör Eda Aner, 10 yıl önceki sanatsever Alaçatı’yı geri istemek üzere yola çıktıklarını belirtti, “İnsanları, burada sanatla iç içe olduğu haliyle yeniden görmek istiyoruz” dedi. Kovid-19 önlemleriyle her otelde bir sanatçıyı ve eserlerini ağırladıklarını dile getiren Aner, “Biz sanatçılara, sanatçılar da bize sahip çıktı” dedi.