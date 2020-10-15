85,65BİST1.1891.24EURO9.28-0.10USD7.90-0.04ALTIN483.410.39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Sanatsever Alaçatı için bir adım attık’
    ABONE OL
    15.10.2020 - 00:01 |

    ‘Sanatsever Alaçatı için bir adım attık’

    Alaçatı Turizm Derneği, turizmi sanatla buluşturdu. ‘Alaçatı’da Dört Mevsim Sanat’ etkinliğinde, 20 otel aynı anda farklı sergilere ev sahipliği yaptı.

    ‘Sanatsever Alaçatı için bir adım attık’

    Küratör Eda Aner, 10 yıl önceki sanatsever Alaçatı’yı geri istemek üzere yola çıktıklarını belirtti, “İnsanları, burada sanatla iç içe olduğu haliyle yeniden görmek istiyoruz” dedi. Kovid-19 önlemleriyle her otelde bir sanatçıyı ve eserlerini ağırladıklarını dile getiren Aner, “Biz sanatçılara, sanatçılar da bize sahip çıktı” dedi.

    ‘Sanatsever Alaçatı için bir adım attık’


    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı! VGM burs başvuru formu... Başvuru nasıl yapılır?

    VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı! VGM burs başvuru formu... Başvuru nasıl yapılır?

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    KYK tarafından burs ve yurt başvuruları için akılma yapıldı mı? Tarih netleşti mi?

    KYK tarafından burs ve yurt başvuruları için akılma yapıldı mı? Tarih netleşti mi?

    Sıradaki Haber