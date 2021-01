Sanki gök delindi!

Ege Bölgesi’nde önceki akşam yoğun yağmur etkili oldu. Sağanak yağış, her yeri su içinde bıraktı, korunaklı olmayan, zemin katlardaki evleri su bastı. Sağanak yağış, rüzgâr ve fırtınayla birlikte Kuzey Ege’de de etkili oldu. Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Akçay ve Güre’de yağmur kendisini fazlasıyla hissettirdi. Yağış, Çanakkale ve Manisa’da da yaşamı etkiledi.



İzmir’de etkili olan sağnak yağışın ardından caddeler suyla doldu. Araçlarda mahsur kalanların yardımına çekiciler yetişti.



80 santim su!



Yağışın etkili olduğu noktalardan Buca’da, rögarlar taştı, altgeçitler su ile doldu. Bazı vatandaşların evlerini su bastı. Evlere giren sular pompalar yardımıyla tahliye edildi. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için seferber oldu, trafik polisi ekipleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı oldu.



Karabağlar’daki Çitlembik Deresi, Yeşillik Caddesi’ndeki köprü genişletilmesine rağmen taştı. Taşkın nedeniyle sokaklar suyla doldu. İşyerleri ile bodrum katlardaki evleri, su bastı. Park halindeki araçlar ise zarar gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, suları tahliye etmeye çalıştı. Esnaf Cafer Butan, “Derenin durumu ortada. Her sene bir kere düzenliyorlar ama işe yaramıyor. Olan bize oluyor. Defalarca dilekçe yazmamıza rağmen çözüm bulamadılar. Yağmur yağınca gece geldim ancak suyun şiddetinden dükkanıma giremedim. Sabah tekrar gelip, suları temizlemeye başladım. Bir aylık emeğim heba oldu. Dükkânım, 80 santimetre yüksekliğnde suyla doldu” dedi.



Sinir krizi geçirdi



Manisa’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı etkiledi. Cadde ve sokaklarda su taşkınları oluştu, birçok ev ve işyerini su bastı. Su birikintisi nedeniyle trafikte mahsur kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.



Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Motosikleti ile seyir halinde iken yağmura yakalanan Aykut Karatay, “Yağmura yakalandım. Yağmurun yağması ile birlikte yollarda su birikintisi oldu. Her sene yağmurda Barbaros Mahallesi kavşağı su ile dolarak, kapanıyor. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz dedi. Otomobili ile hastane dönüşü su içerisinde mahsur kalan Erdal Eroğlu da duruma tepki gösterdi.



Şehzadeler Adnan Menderes’te üç çocuğu ile birlikte yaşadıkları evi su basan anne Adalet Dumlu sinir kirizi geçirdi. Gözyaşlarıyla yardım bekleyen anne Dumlu, “Ben bir anneyim. Tek başıma evimi toparladım. Çocuklarım mutlu olsun istedim. Hayırsever ve yetkililerden yardım bekliyorum dedi. Muhammed Dumlu ise uyandığında suyun içinde olduğunu fark ettiğini söyledi. Dumlu, “Ben uyuyordum. Uyandığımda her taraf su içindeydi. Kurtararabildiğim eşyalarını kurtardım” dedi.



Konteyner ev uçtu!



Manisa’da etkili olan fırtına sırasında, 3’ü çocuk 5 kişinin içinde bulunduğu konteyner ev, yaklaşık 30 metre takla atarak savruldu, 2 kişi yaralandı. Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkisinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, önceki gün 16.30 sıralarında etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı. Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









Burası Edremit!



Edremit Körfezi’nde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Akçay ve Güre mahallelerinde cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlar trafikle ilerlemekte güçlük çekti. Edremit Körfezi’nde akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağış özellikle Kazdağları ve eteklerinde etkili oldu. Akçay ve Güre’de bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Su birikintisi nedeniyle araçlar trafikle ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katları su ile doldu. Edremit’te metrekareye 31 kilogram yağış düşerken, Kazdağları’nda ise metrekareye 63 kilogram yağış düştü. Kaz Dağı Milli Parkı bölgesinde geçtiğimiz gün yaşanan yağışlarda da metrekareye 210 kilogram yağış düşmesiyle, derelerde taşkınlık yaşanmıştı.









Rögar kapaklarını açtılar



Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, yollar sular altında kaldı. İlçeye bağlı bazı köylerde ise dolu yağışı etkili oldu. Su basan yerlerde maddi hasar oluştu. Cadde ve sokaklar da su altında kaldı. Yağmur suları yollardan dere gibi aktı. Bayramiç Belediyesi ekipleri, vidanjör ile ev ve işyerlerine dolan yağmur sularını boşalttı. Yollarda biriken suların tahliyesi için ekipler rögar kapakları açtı. İlçeye bağlı Çırpılar, Külcüler ve Evciler köylerinde ise dolu yağışı etkili oldu.









‘Gereken yapılacak’



İzmir’de şiddetli yağışın yarattığı olumsuzlukları gidermek için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler kesintisiz görev başındaydı. Buca ağırlıklı olmak üzere 200 noktada ihbarların değerlendirildiğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gerekenin yapılacağını ve tüm vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi.



Sabaha kadar çalıştı



Buca Belediyesi, sağanak yağışa karşı geceden sabaha seferber oldu. Su baskını ve taşkınlar nedeniyle oluşan olumsuzluklara karşı ilçe genelinde yaşamın normale dönmesi için saha çalışması yapıldı, vatandaşların yaşadığı olumsuzlukları en aza indirmek ve sorunları gidermek için harekete geçildi. Tüm hemşehrilere geçmiş olsun dileklerini ileten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, felaket nedeniyle oluşan yaraların hızla sarılacağını belirtti.



Ayvalık uyumadı...



Ayvalık Belediyesi, Salı günü gece yarısı başlayan ve sabaha kadar şiddetini arttıran sağanak yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yaptı. Bir yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, diğer yandan da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışarak ilçe genelinde mazgalların ve yağmur suyu kanallarının açık tutulmasını sağladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent merkeziyle birlikte, Altınova, Ali Bey Adası (Cunda), Küçükköy ve Sarımsaklı bölgeleri için ayrı ekipler oluşturulduğunu, vatandaşların her çağrısına yetişmek için çalıştıklarını söyledi.



Suyu tahliye ettiler



Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmurla birlikte mazgal ve kanal temizleme çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Burhaniye Belediyesi olarak kanal ve mangal temizlikleri için özel bir ekip kurduklarını ve bu ekinin özellikle yağmur yağarken, gece ve sokağa çıkma yasaklarında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Halkımızın huzuru için 7 gün 24 saat hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.