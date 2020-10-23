Satın alma sahiplen!

Göztepe Spor Kulübü’nün cimnastik, futbol, hentbol, voleybol ve windsurf sporcuları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileriyle bir araya geldi, Menderes Şopengazi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Etkinliğe cimnastikten Ferhat Arıcan, futbol şubesinden İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan ve Zlatko Tripic, hentboldan Egemen Akarsu, Efe Ertekin, Mecit Can Yeşilpınar ve Yiğit Yaşar Kocaarslan, voleyboldan da Nehir Kurtulan ve Selcan Partal, windsurf şubesinden ise Duru Kutluoğlu katıldı. Spocular, barınakta dostları elleriyle besledi, onlarla oyun oynamayı da ihmal etmedi. Sahiplenmenin önemine dikkat çeken Göztepeli sporcular, “Sokaktaki dostlarımız için bir kap su bir kap mama paylaşın” çağrısında bulundu.