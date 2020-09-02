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    HaberlerEge Haberleri Satyros restore ediliyor
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    02.09.2020 - 07:00 |

    Satyros restore ediliyor

    İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında bulunduktan sonra koruma altına alınan Satyros kabartması için restorasyon çalışması başlatıldı.

    Satyros restore ediliyor

    İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında bulunduktan sonra koruma altına alınan Satyros kabartması için restorasyon çalışması başlatıldı. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, “Kabartma, yerde yatar vaziyette, atıldığı için kırılmış ve 4 parça halinde elimize geçti. Atıldıktan sonra bir anlık boşlukta üzerinin toprakla örtülmesi, yapı malzemesi olarak kullanılmasını engellemiş. Bu da bizim için büyük şans oldu” dedi. l EFSUN ERBALABAN YILMAZ AA

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