Satyros restore ediliyor

İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında bulunduktan sonra koruma altına alınan Satyros kabartması için restorasyon çalışması başlatıldı. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, “Kabartma, yerde yatar vaziyette, atıldığı için kırılmış ve 4 parça halinde elimize geçti. Atıldıktan sonra bir anlık boşlukta üzerinin toprakla örtülmesi, yapı malzemesi olarak kullanılmasını engellemiş. Bu da bizim için büyük şans oldu” dedi. l EFSUN ERBALABAN YILMAZ AA