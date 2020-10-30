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    30.10.2020 - 07:00 |

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    AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye’nin silahlanmaya çok kaynak ayırdığı ve parlamenter sistemde yasama faaliyetlerinin daha iyi yapıldığı eleştirilerine yanıt verdi.

    Savunmak görevimiz

    AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye’nin silahlanmaya çok kaynak ayırdığı ve parlamenter sistemde yasama faaliyetlerinin daha iyi yapıldığı eleştirilerine yanıt verdi. “Varlığımıza ve birliğimize yönelik tehditleri kaldırmak için tüm gücüyle mücadele etmek devletin görevidir. Öte yandan parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında yasa yapma yönünden bir farkın bulunmuyor” dedi.

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