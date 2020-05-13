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    13.05.2020 - 07:00 |

    Saygı duyuyoruz

    Basketbol Federasyonu’nun liglerin tescil edilmesi kararını alması sonrası Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, karara saygı duyduklarını belirtti, “Sporcuları, antrenörleri, çalışanları ve taraftarı korumaya yönelik bu atılan adımı destekliyoruz” dedi

    Saygı duyuyoruz

    Türkiye Basketbol Federasyonu’nun liglerin kalanı ile ilgili aldığı kararı sonuna kadar desteklediklerini belirten şampiyonluğun en iddialı adaylarından olan Pınar Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, “Sporcuların, antrenörlerin, çalışanların sağlığını korumaya yönelik alınan bu karara saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Hem ligde hem de Avrupa arenasında sergilediği performansla harika bir çıkış yakalayan yeşil kırmızılıların Başkanı, “Bütçesi ile oranladığımızda elde ettiği başarının hiç kuşkusuz ligin zirvesinde yer aldığı, tüm otoritelerin favorisi haline gelmiş takımımızda, sezonun bu denli güzel geçmesinde emeği olan; başta Karşıyaka taraftarına, ana sponsorumuza, yönetim kurulumuza ve basketbol şube yönetimimize, hocamız Ufuk Sarıca’ya ve teknik ekibimize, genel menajerimiz Selim Çınar’a, idari kadromuza, oyuncularımıza ve kulüp çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.
    ‘Yüreğinize sağlık’
    “Gurur duyduğumuz bu sezonun yaşanmasında göstermiş olduğunuz performans için emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık” diye konuşan Başkan Turgay Büyükkarcı, “Sağlıklı günlerde, hedefimizin peşinde emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi. Koronavirüs tedavisi gören tüm vatandaşlara acil şifalar dileyen Başkan Büyükkarcı, “Ortaya koydukları büyük mücadeleden ve yoğun emeklerinden dolayı tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha minnettar olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

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