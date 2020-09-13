Seferihisar’ın doğumgünü

Seferihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı. “Bugün 11 Eylül doğum günümüz, bugün Seferihisar’ın düşman işgalinden kurtulduğu, kahramanlık destanının yazıldığı gündür” diyen Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile ülkemizin Misak-ı Milli Sınırları çizilerek emperyalist savaşın işgalinden kurtulduk. O gün bugündür çocuklarımız, vatanımızın kahramanlık destanları ile büyüyerek geleceğe umutla bakıyor. Bugün de her gün olduğu gibi Atamıza ve silah arkadaşlarına minnet duyuyor ve emanetlerine ilelebet sahip çıkacağımıza söz veriyoruz” dedi.