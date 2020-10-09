Şeffaf maskeyle engeller kalkıyor

Türk Kızılayı Aydın İl Başkanlığı’nın projesi kapsamında, İzmir Kızılay Toplum Merkezi tarafından işitme engelli vatandaşlar ve okula yeni başlayan öğrenciler için şeffaf maskeler üretildi. Maskeler, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Türk Kızılayı Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit, zihinsel engelli çocukların maskeyi ürkütücü bulması nedeniyle maske takmak istemediklerini, işitme engellilerin de maske yüzünden jest, mimik ve dudak okuyamadıkları için iletişim sıkıntısı yaşadıklarını gözlemlediklerini söyledi.

‘Amaç, farkındalık yaratmak’

Şeffaf maskelerin işitme engelli vatandaşların yanı sıra ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere ve sınıf öğretmenlerine de dağıtılacağını ifade eden Mezkit, “İşitme Engelli Derneklere dağıttık, çok ilgi gördü, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle görüştük, birinci sınıflara ve sınıf öğretmenlerine daha rahat iletişim kurabilmeleri için şeffaf maske ulaştıracağız. Okulla yeni tanışan çocuklarımızın ses, mimik ve jest hareketlerini kolay görebilmelerini sağlamak istiyoruz. Rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklarımıza da dağıtmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı işbirliğiyle basın mensuplarına da bu özel maskelerden dağıtmayı da planladıklarını belirten Mezkit, “Gazeteci arkadaşlarımızın röportaj yaparken işitme engelli vatandaşlarımızla kolay iletişim kurabilmelerini sağlamak, bu yönde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ayrıca gazetecilerimizin talep etmesi halinde işaret dili kursu açılmasını sağlayacağız. Bunun için Halk Merkezi’yle görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.